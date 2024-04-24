24.04.2024 12:21 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 24 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 22 квітня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 14

Золочів – 12

Богодухів – 15

Коломак – 11

Великий Бурлук – 10

Печеніги – 14

Слобожанське – 14

Купянск – 13

Красноград – 12

Лозова – 11

Ізюм – 14

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 23 квітня 2024 року.