23.04.2024 11:14 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 23 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 23 квітня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 11

Золочів – 11

Богодухів – 11

Коломак – 10

Великий Бурлук – 10

Печеніги – 10

Слобожанське – 13

Купянск – 13

Красноград – 10

Лозова – 10

Ізюм – 11

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 21 квітня 2024 року.