22.04.2024 12:07 Рита Парфенова

Який радіаційний фон в Харкові та області на 22 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 22 квітня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків – 12

Золочів – 13

Богодухів – 13

Коломак – 12

Великий Бурлук – 11

Печеніги – 13

Слобожанське – 12

Купянск – 11

Красноград – 12

Лозова – 10

Ізюм – 13

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав про рівень радіації у Харкові та області на 21 квітня 2024 року.