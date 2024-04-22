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22.04.2024  12:24   Віталій Хінєвіч

Окупанти у Козачій Лопані пошкодили газопровід

У Міністерстві енергетики України розповіли про ситуацію з енергоресурсами у Харківській області, передає РЕДПОСТ .

 
За вихідні енергетики заживили понад 7 тисяч абонентів. На ранок залишаються знеструмленими 15,5 тисячі точок обліку. 
 
Через мережеві обмеження продовжують діяти графіки відключень – знеструмлено близько 224 тисяч точок обліку.
 
У селищі Козача Лопань внаслідок обстрілу пошкоджено газопровід, припинено газопостачання 16 абонентам.
 
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Тэги:  жкг, харків
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