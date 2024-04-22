22.04.2024 12:24 Віталій Хінєвіч

Окупанти у Козачій Лопані пошкодили газопровід

У Міністерстві енергетики України розповіли про ситуацію з енергоресурсами у Харківській області, передає РЕДПОСТ .

За вихідні енергетики заживили понад 7 тисяч абонентів. На ранок залишаються знеструмленими 15,5 тисячі точок обліку.

Через мережеві обмеження продовжують діяти графіки відключень – знеструмлено близько 224 тисяч точок обліку.

У селищі Козача Лопань внаслідок обстрілу пошкоджено газопровід, припинено газопостачання 16 абонентам.

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