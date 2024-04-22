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22.04.2024  11:55   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники наводять лад на цвинтарях та меморіалах

Днями комунальники приводили в належний стан татарський цвинтар на вул. Академіка Павлова, а також прилеглу до нього територію.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську міську раду.
 
Вони обрізали кущі, ліквідували сухостій, скосили траву та побілили дерева. 
 
 
 
Паралельно працівники підприємства наводять лад на території меморіальних комплексів. Так, на міському кладовищі №3 вони оновили сходові марші, які ведуть до поховань військових, загиблих у Другу світову війну, зокрема, облаштували газони та висадили квіти. 
 
 
 
Також роботи тривають на Алеї Слави (міське кладовище №18). Там комунальники оновлюють флагштоки та прапори.
 
 
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Тэги:  харків, кладовища
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