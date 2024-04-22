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22.04.2024  11:06   Рита Парфенова

Негода повалила дерева у Харкові: комунальники усувають наслідки (фото)

Фахівці СКП «Харківзеленбуд» активно займаються розпилюванням та вивозом повалених дерев і зламаних гілок.

усуванн наслідків негоди

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду.

Протягом останньої доби їх бригади виїжджали на більше десяти викликів громадян у Шевченківський, Індустріальний, Холодногірський, Новобаварський, Київський та Салтівський райони.

усування наслідків негоди

Зафіксовані випадки включають падіння клена на гаражі в Київському районі та ще одного – на пішохідну доріжку на вулиці Барикадній у Холодногірському районі. На щастя, ніхто не постраждав від цих подій.

усування наслідків негоди усування наслідків негоди

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Раніше РЕДПОСТ писав, що вранці у Харкові та Харківській області встановлені додаткові обмеження електроенергії через зростання споживання внаслідок непередбачуваних погодних умов.

усування наслідків негоди

Тэги:  дерева, негода, харків
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