22.04.2024 10:42 Рита Парфенова

На Харківщині пролунають вибухи: причина

30 березня 2024 року в населених пунктах Балаклійської громади на Харківщині працюватимуть сапери.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.

У селі Іванівка Чкаловської громади будуть знищені вибухонебезпечні предмети з 11:00 до 16:00 включно.

Громадян просять дотримуватися спокою та заходів безпеки.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 22 квітня 2024 року.