На Харківщині пролунають вибухи: причина

30 березня 2024 року в населених пунктах Балаклійської громади на Харківщині працюватимуть сапери.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.
У селі Іванівка Чкаловської громади будуть знищені вибухонебезпечні предмети з 11:00 до 16:00 включно.
Громадян просять дотримуватися спокою та заходів безпеки.
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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 22 квітня 2024 року.
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