22.04.2024 11:25 Віталій Хінєвіч

На Харківщині горів житловий будинок

21 квітня о 10:31 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у селі Малинівка Чугуївського району.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.

Прибувши на місце події, місцеві вогнеборці та рятувальники Луганщини встановили, що горить житловий будинок та літня кухня на площі 35 кв. м.

Пожежу локалізовано о 11:03 та ліквідовано о 12:13. Жодна людина не постраждала. Причини займання наразі встановлюються фахівцями.

Від ДСНС Луганщини на місці події працювали 5 чоловік особового складу та 1 од. техніки.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти спричинили велику пожежу на Харківщині.