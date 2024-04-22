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22.04.2024  11:25   Віталій Хінєвіч

На Харківщині горів житловий будинок

21 квітня о 10:31 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у селі Малинівка Чугуївського району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Луганській області.
 
Прибувши на місце події, місцеві вогнеборці та рятувальники Луганщини встановили, що горить житловий будинок та літня кухня на площі 35 кв. м.
 
 
Пожежу локалізовано о 11:03 та ліквідовано о 12:13. Жодна людина не постраждала. Причини займання наразі встановлюються фахівцями.
 
Від ДСНС Луганщини на місці події працювали 5 чоловік особового складу та 1 од. техніки.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти спричинили велику пожежу на Харківщині.
 
Тэги:  пожежа, харків
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