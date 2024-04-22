На Харківщині горів житловий будинок

21 квітня о 10:31 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу у селі Малинівка Чугуївського району.
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