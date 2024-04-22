22.04.2024 11:42 Рита Парфенова

Понад чотири сотні боєприпасів знешкодили піротехніки ДСНС на Харківщині

Протягом останнього тижня на Харківщині 438 ворожих боєприпасів було успішно нейтралізовано піротехніками ДСНС.

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області, наразі в регіоні працюють 38 груп піротехніків ДСНС, чия спільна робота дозволила забезпечити безпеку шляхом знешкодження вказаної кількості боєприпасів за останній тиждень.

Загалом, від початку бойових дій піротехніки ДСНС пройшли огляд території площею близько 6165 гектарів. Ця робота включала в себе обстеження 232 гектари за допомогою машин механізованого розмінування, а також огляд 306 кілометрів автомобільних доріг, 3193 кілометрів ліній електропередачі, 159 кілометрів залізничних колій та 223 кілометри газопроводів. У процесі було виявлено й безпечно ліквідовано 91 тисячу 498 вибухонебезпечних предметів.

Читайте нас у Facebook , Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 21 по 22 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїздів.