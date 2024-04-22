Харківщина на ранок 22 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом останніх 24 годин рятувальники 11 разів виїжджали на гасіння пожеж.
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, підрозділи ДСНС на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами не залучались.
Протягом доби з 21 по 22 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїздів, з яких:
За добу рятувальники загасили 5 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 21 га. Залучались підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевих і добровільних пожежних команд.
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