22.04.2024 08:30 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 22 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом останніх 24 годин рятувальники 11 разів виїжджали на гасіння пожеж.



Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, підрозділи ДСНС на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами не залучались.



Протягом доби з 21 по 22 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїздів, з яких:

11 – на ліквідацію пожеж;

1 – на перевірку обстріляних ворогом територій;

6 – на допомогу населенню;

4 – інші виїзди.

За добу рятувальники загасили 5 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 21 га. Залучались підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевих і добровільних пожежних команд.