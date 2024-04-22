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22.04.2024  08:30   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 22 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом останніх 24 годин рятувальники 11 разів виїжджали на гасіння пожеж.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, підрозділи ДСНС на гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами не залучались.

Протягом доби з 21 по 22 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативних виїздів, з яких:

  • 11 – на ліквідацію пожеж;
  • 1 – на перевірку обстріляних ворогом територій;
  • 6 – на допомогу населенню;
  • 4 – інші виїзди.

За добу рятувальники загасили 5 пожеж в екосистемах на загальній площі близько 21 га. Залучались підрозділи ДСНС та вогнеборці місцевих і добровільних пожежних команд.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 22 квітня 2024 року.

 

Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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