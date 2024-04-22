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22.04.2024  08:39   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 22 квітня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.

сакура

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

22 квітня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.

Вітер південно-західний, 9 - 14 м/с.

Температура повітря вдень 15 - 17° тепла.

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Народні прикмети

У селян була традиція 22 квітня обходити джерела і проговорювати: "Підземна водиця, відкриваємо тобі шляхи зовнішні". Наші пращури помітили, що можна очікувати сухого літа, якщо до цього дня ще не встановилась стабільна тепла погода.

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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