Прогноз погоди у Харкові на 22 квітня

Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
22 квітня очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів.
Вітер південно-західний, 9 - 14 м/с.
Температура повітря вдень 15 - 17° тепла.
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У селян була традиція 22 квітня обходити джерела і проговорювати: "Підземна водиця, відкриваємо тобі шляхи зовнішні". Наші пращури помітили, що можна очікувати сухого літа, якщо до цього дня ще не встановилась стабільна тепла погода.
Згідно з прогнозом зірок, сьогодні будь-який візит до магазину може викликати несподівані витрати, які можуть значно вплинути на ваш гаманець.
Хмарна погода протримається у Харкові увесь день. Без опадів.
Щороку 22 квітня відзначається не просто велике, а глобальне свято — Міжнародний день Матері-Землі, день нашого спільного затишного будинку.
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