23.04.2024 11:25 Віталій Хінєвіч

Представляються газовиками та вимагають гроші: «Газмережі» попередили про шахраїв

До центрів обслуговування клієнтів Харківської філії «Газмережі» надходять скарги мешканців Харківської області про те, що невідомі особи представляючись газовиками пропонують за гроші виписати акти перевірки димоходів без виконання робіт та погрожують відключити газопостачання, передає РЕДПОСТ .

Минулого тижня такі звернення отримані від мешканців Балаклійської, Ізюмської, Чугуївської, Лозівської, Красноградської громад області.

Також зазначається, що Харківська філія «Газмережі» послуг з перевірки димоходів і вентканалів не надає і, відповідно, не оформлює актів перевірки димарів.

«Якщо невідома особа видає себе за працівника «Газмереж», погрожує відключенням газу та вимагає кошти за оформлення акту перевірки димоходів без виконання робіт, рекомендуємо мешканцям Харківської області одразу звертатись до поліції.

Для власної безпеки і безпеки своїх близьких, власник домоволодіння повинен забезпечити перевірку димовентканалів у своїй оселі. Послуги з перевірки, прочищення, ремонту димоходів надають спеціалізовані організації (так звані пічники). Організацію, яка виконає роботи з перевірки димарів, власник будинку обирає самостійно. Ці послуги не є монопольними»,- йдеться у повідомленні.

Власникам будинків рекомендують до початку робіт перевірити і проконтролювати наступне:

наявність дозволу у обраної організації на перевірку димовентканалів від Державної служби України з питань праці

наявність службових посвідчень у працівників обраної організації, що безпосередньо виконуватимуть роботи

затверджений перелік робіт та кошторисну вартість перевірки.

фактичне виконання робіт згідно затвердженого переліку робіт і їх кошторисної вартості.

Лише після фактичного проведення перевірки димовентканалів у будинку, виконавець робіт оформлює акт перевірки.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram