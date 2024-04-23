У Харкові збільшили час відключення світла

Відсьогодні електроенергію відключатимуть у Харкові та області на чотири години.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».
«У зв'язку із похолоданням і відповідно збільшенням навантаження графіки погодинних відключень електроенергії у Харкові та Харківській області сьогодні будуть збільшені на одну годину (до 4 годин)», йдеться у повідомленні.
Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram
Раніше РЕДПОСТ писав, що оновлені графіки погодинних відключень у Харкові та області з 21 по 24 квітня 2024 року.
Комментариев: 0
Непростий день із нестабільним емоційним фоном. Якщо на порядку денному у вас стоять якісь відповідальні або, тим більше, грошові справи, то якомога краще їх на день-другий відкласти.
У Харкові очікується хмарна погода протягом усього дня. Нічний дощ послабшає вранці і до середини дня має припинитися повністю.
23 квітня відзначається Всеукраїнський день психолога.
влажность:
давление:
ветер: