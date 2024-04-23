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23.04.2024  08:59   Рита Парфенова

У Харкові збільшили час відключення світла

Відсьогодні електроенергію відключатимуть у Харкові та області на чотири години.


Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на АТ «Харківобленерго».

«У зв'язку із похолоданням і відповідно збільшенням навантаження графіки погодинних відключень електроенергії  у Харкові та Харківській області сьогодні будуть збільшені на одну годину (до 4 годин)», йдеться у повідомленні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що оновлені графіки погодинних відключень у Харкові та області з 21 по 24 квітня 2024 року.

Тэги:  відключення світла, харків
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