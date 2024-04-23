На Харківщині пролунають вибухи: причина

23 квітня 2024 року в населених пунктах Балаклійської та Савинської громад на Харківщині працюватимуть сапери.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.
З 09:00 до 09:30 включно проводиться контрольований підрив в селі Калинівка Балаклійської громади.
З 09:30 до 11:30 включно здійснять контрольовані підриви в межах села Залиман Савинської громади.
З 11:00 до 12:00 включно вибухотехніки здійснять контрольовані підриви у межах села Вербівка Балаклійської громади.
Громадян просять дотримуватися спокою та заходів безпеки.
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