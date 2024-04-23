    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На Харківщині пролунають вибухи: причина
23.04.2024  09:14   Рита Парфенова

На Харківщині пролунають вибухи: причина

23 квітня 2024 року в населених пунктах Балаклійської та Савинської громад на Харківщині працюватимуть сапери.

розмінування

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на департамент цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації.

З 09:00 до 09:30 включно проводиться контрольований підрив в селі Калинівка Балаклійської громади.

З 09:30 до 11:30 включно здійснять контрольовані підриви в межах села Залиман Савинської громади.

З 11:00 до 12:00 включно вибухотехніки здійснять контрольовані підриви у межах села Вербівка Балаклійської громади.

Громадян просять дотримуватися спокою та заходів безпеки.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 23 квітня 2024 року.

 

Тэги:  розмінування, дснс, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.04 Надзвичайні події Понад чотири сотні боєприпасів знешкодили піротехніки ДСНС на Харківщині 22.04 Надзвичайні події На Харківщині пролунають вибухи: причина 30.03 Надзвичайні події На Харківщині пролунають вибухи: причина
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 