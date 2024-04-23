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23.04.2024  09:39   

Про наслідки ракетного удару по телевежі Харкова розповіли в ХОВА

Унаслідок обстрілу у Харкові та найближчих населених пунктах зник сигнал цифрового ефірного мовлення.

ракетний удар по телевежі харкова

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
Окупанти вдарили ракетою Х-59 по харківській телевежі вдень 22 квітня. Загальна висота вежі до вдару становила 250 метрів, а ракета вдарила близько 140 метрів від землі. Пошкоджені технічні приміщення. Фахівці проводять аналіз ступеня пошкодження телевізійного обладнання.

Харків'яни можуть скористатися кабельним та супутниковим телебаченням. Радіо, інтернет та мобільний зв'язок працюють.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що один чоловік загинув, двох жінок пораненно внаслідок збройної агресії рф на Харківщині протягом минулої доби.

 

Тэги:  ракетний удар, харків, агрессия россии
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