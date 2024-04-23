23.04.2024 08:20 Рита Парфенова
Ракетний удар по Харкову, загиблий та поранені мешканці області: наслідки обстрілів протягом доби
Один чоловік загинув, двох жінок пораненно внаслідок збройної агресії рф на Харківщині протягом минулої доби
Фото: Поліція Харківської області
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на начальника Головного управління Національної поліції в Харківській області Володимира Тимошка.
Зафіксовані руйнування:
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Харків. 22 квітня близько 16:40 ворог вчергове обстріляв місто. Ракета Х-59 влучила в телевежу. Без постраждалих.
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Вовчанські Хутори. 22 квітня близько 11:00 внаслідок ворожого артобстрілу пошкоджено будинки, господарські будівлі.
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Юрченкове. 22 квітня близько 16:42 внаслідок влучання ворожого боєприпасу загорівся екскаватор, загинув водій 1990 р.н.
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Вовчанськ. 22 квітня близько 17:00 та 22:24 росіяни обстріляли місто чотирма керованими авіабомбми. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, горів сухостій.
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Дергачі. 22 квітня близько 16:00 внаслідок обстрілу з боку рф двома керованими авіабомбами пошкоджено господарська будівля, офісні приміщення цивільного підприємства.
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Глушківка. 22 квітня о 12:00 внаслідок ворожого обстрілу з РСЗВ «Ураган» пошкоджено сарай з худобою.
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Куп'янськ-Вузловий. 22 квітня близько 16:30 внаслідок обстрілу з боку рф поранення отримала цивільна жінка.
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Великий Бурлук. 22 квітня о 16:35 внаслідок авіаудару пошкоджено будівлю цивільного підприємства, приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки. Поранення отримала цивільна жінка.
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Приколотне. 22 квітня близько 16:35 внаслідок влучання ворожого КАБ на відкритій місцевості пошкоджено лінію електропередач.
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Золочів. 22 квітня близько 16:15 окупанти завдали авіаудару КАБ за межами населеного пункту. Постраждалі та руйнування відсутні.
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Липці. 22 квітня близько 16:05 внаслідок ворожого обстрілу військовими рф керованими авіабомбами пошкоджено багатоповерхівки, приміщення навчального закладу, лінії електропередач.
Усі злочини військових рф детально задокументовані харківськими слідчими. Проведено 10 оглядів місць подій, відкрито 13 кримінальних проваджень, пов'язаних зі збройною агресією рф.
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