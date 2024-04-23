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23.04.2024  08:39   Рита Парфенова

Рятувальники Харківщини загасили пожежі в екосистемах після обстрілів

Протягом останніх 24 годин рятувальники 19 разів виїжджали на гасіння пожеж, чотири з яких спричинив ворог.


Фото: ДСНС

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, ворожі війська спричинили 4 пожежі у Харківському та Чугуївському районах.

На околиці міста Вовчанська вогнеборці місцевої пожежної команди разом з силами з села Вільча ліквідували загоряння сухостою на площі 800 квадратних метрів.

На території Зміївської громади ворожі сили також спровокували пожежу в природній екосистемі. Там горіли суха трава та хвойна підстилка на площі 1000 квадратних метрів.

У Дергачівській та Вовчанській громадах рятувальники гасили господарські споруди та одиниці техніки відповідно.

Загалом протягом доби з 22 по 23 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 41 оперативний виїзд, з яких:

  • 19 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких спричинені ворожими обстрілами;
  • 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 2 – на перевірку обстріляних ворогом територій;
  • 9 – на допомогу населенню;
  • 10 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 83 одиниці вибухонебезпечних предметів.

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Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині вранці 23 квітня 2024 року.
Тэги:  дснс, пожежа, харків, агрессия россии
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