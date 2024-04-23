Рятувальники Харківщини загасили пожежі в екосистемах після обстрілів

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області, ворожі війська спричинили 4 пожежі у Харківському та Чугуївському районах.

На околиці міста Вовчанська вогнеборці місцевої пожежної команди разом з силами з села Вільча ліквідували загоряння сухостою на площі 800 квадратних метрів.

На території Зміївської громади ворожі сили також спровокували пожежу в природній екосистемі. Там горіли суха трава та хвойна підстилка на площі 1000 квадратних метрів.

У Дергачівській та Вовчанській громадах рятувальники гасили господарські споруди та одиниці техніки відповідно.

Загалом протягом доби з 22 по 23 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 41 оперативний виїзд, з яких:

19 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких спричинені ворожими обстрілами;

1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;

2 – на перевірку обстріляних ворогом територій;

9 – на допомогу населенню;

10 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 83 одиниці вибухонебезпечних предметів.