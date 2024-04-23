23.04.2024 10:40

У центрі Харкова горів старовинний будинок (фото)

Вогнеборці ліквідували пожежу в центральній частині міста Харкова.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області.

22 квітня о 17:13 надійшло повідомлення на лінію “101” про пожежу у трьохповерховій будівлі на вулиці Квітки-Основ'яненка, що у Шевченківському районі міста.

На місце пригоди було відправлено 6 відділень пожежно-рятувальної служби на автоцистернах та 2 на автодрабинах. Прибувши, вогнеборці знайшли дерев'яні конструкції перекриття та стін, що горіли всередині будівлі. Площа займання становила близько 100 квадратних метрів.

О 19:16 пожежу вдалося локалізувати, а о 21:12 вона була повністю ліквідована. Причини займання встановлюються. Жертв та постраждалих на щастя немає.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 22 по 23 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 41 оперативний виїзд.