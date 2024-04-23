У центрі Харкова горів старовинний будинок (фото)

Вогнеборці ліквідували пожежу в центральній частині міста Харкова.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України в Харківській області.
22 квітня о 17:13 надійшло повідомлення на лінію “101” про пожежу у трьохповерховій будівлі на вулиці Квітки-Основ'яненка, що у Шевченківському районі міста.
На місце пригоди було відправлено 6 відділень пожежно-рятувальної служби на автоцистернах та 2 на автодрабинах. Прибувши, вогнеборці знайшли дерев'яні конструкції перекриття та стін, що горіли всередині будівлі. Площа займання становила близько 100 квадратних метрів.
О 19:16 пожежу вдалося локалізувати, а о 21:12 вона була повністю ліквідована. Причини займання встановлюються. Жертв та постраждалих на щастя немає.
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