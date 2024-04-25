Безробітна мешканка Харківщини стала співпрацівницею окупантів

На Харківщині викрито колаборантку, яка була «економістом у відділі освіти» під час окупації Балаклії
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День схиляє до спокійної рутинної роботи, тому у вас є шанс переробити масу давно запланованих справ. Чим менше ваші інтереси перетинатимуться сьогодні з інтересами інших, тим краще.
У Харкові протягом усього дня погода буде похмурою. Без опадів.
Щорічно 25 квітня відзначається Міжнародний День ДНК, на знак визнання важливості генетики та наукових досягнень, зроблених у цій галузі.
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