Безробітна мешканка Харківщини стала співпрацівницею окупантів

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Під час окупації міста Балаклія російськими військами безробітня місцева мешканка добровільно вступила на службу в окупаційний відділ освіти. У серпні 2022 року їй було доручено вести облік українських дітей, які мали навчатися за російськими стандартами, а також займатися фінансовими питаннями, пов'язаними з відновленням роботи навчальних закладів.

Після повернення міста під контроль України жінка намагалась залишитись "поза політикою", але правоохоронні органи зібрали достатньо доказів та повідомили їй про підозру. За вказівкою Ізюмської окружної прокуратури Харківської області їй було пред'явлено звинувачення за фактом колабораційної діяльності, передбаченої ч. 2 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що під час окупації Харківщини маникюрниця пішла працювати в поліцію.