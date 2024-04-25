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25.04.2024  12:05   Віталій Хінєвіч

У Харкові кривдник погрожував матері та 84-річній бабусі

До поліції звернулася 56-річна жінка, яка повідомила про вчинення домашнього насильства.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Поліцейські встановили, що 34-річний чоловік висловлювався нецензурною лайкою, погрожував фізичною розправою матері та 84-річній бабусі в присутності свого малолітнього сина. В ході конфлікту порушник штовхнув матір, яка в результаті падіння зламала руку. 
 
Щодо кривдника поліцейські склали два протоколи про адміністративне правопорушення за статтею 173-2 (вчинення домашнього насильства, насильства за ознакою статі, невиконання термінового заборонного припису або неповідомлення про місце свого тимчасового перебування) Кодексу України про адміністративні правопорушення. 
 
Правоохоронці винесли терміновий заборонний припис із забороною на вхід та перебування в місці проживання постраждалих осіб.
 
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ст. 128 (необережне, тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Чоловіку повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення. 
 
Поліцейські закликають не замочувати про факти вчинення домашнього насильства та звертатися по допомогу за номером «102».
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що безробітна мешканка Харківщини стала співпрацівницею окупантів.
 
Тэги:  події, харків
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