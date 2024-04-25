Пошкоджені комунікації: як "Харківводоканал" забезпечує відновлення водопостачання після обстрілів

Під час воєнної агресії в боку рф комунальне підприємство "Харківводоканал" отримало значну підтримку від французької міжнародної організації Action Against Hunger (ACF).
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на заступника директора з виробництва комплексу "Харківводопостачання" Миколу Заваду, завдяки постачанню високоякісних матеріалів, підприємство успішно виконує важливу місію з підтримки міських водопровідних мереж у робочому стані.
Зокрема, французькі партнери передали понад 3,5 тисячі метрів труб різних діаметрів, від 160 до 630 мм. Ці труби використовуються для перекладання технічно зношених та пошкоджених водопроводів, що дозволяє підтримувати безперебійне водопостачання мешканців Харкова. Микола Завада щиро подякував за допомогу і висловив надію на подальшу плідну співпрацю.
З іншого боку, Валерій Харлан, начальник управління технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем комплексу "Харківводовідведення", підкреслив важливість своєчасного постачання сучасної запірної арматури та водовідкачувального обладнання.
Після руйнувань внаслідок обстрілів агресора, головною метою стало оперативне відновлення постачання води та нормальної роботи каналізаційних систем у постраждалих будинках. Завдяки спільним зусиллям Action Against Hunger була успішно вирішена проблема з постачанням необхідної кількості кульових кранів.
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