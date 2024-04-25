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25.04.2024  12:55   Віталій Хінєвіч

Схопив жінку за шию та відібрав сумку: у Харкові засудили рецидивіста

Прокурори довели, що харків’янин, який раніше вже неодноразово мав проблеми із законом та притягався до кримінальної відповідальності за корисливі злочини, вкотре порушив закон.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
У вересні 2023 року 23-річний зловмисник, перебуваючи у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, знаходився біля будинку по провулку Зерновий у Харкові.
 
У цей час до під’їзду підійшла 47-річна жінка. Наблизившись до неї, чоловік схопив потерпілу за шию. Подолавши таким чином супротив, грабіжник вирвав з рук потерпілої сумку та втік.
 
Його «здобиччю» став гаманець з готівковими коштами та інші особисті речі потерпілої.
 
Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою вину. Йому призначено покарання у виді 7 років позбавлення волі. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові кривдник погрожував матері та 84-річній бабусі.
 
Тэги:  події, харків
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