25.04.2024 13:02 Рита Парфенова

На Харківщині жінка прогощала військових рф на блокпостах, а потім втекла до Європи

Повідомлено про підозру жительці Харківщини, яка виправдовувала дії рф та годувала російських військових під час захоплення Ізюма.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

За результатами розслідування, місцева жителька міста Ізюм активно висловлювала свою підтримку "русскому миру" під час окупації. Вона відверто висловлювала підтримку дій російських військових та висловлювала сподівання на їхнє захоплення не лише Харківської області, але й всієї України.

Крім цього, вона активно відвідувала блокпости російських військових, де гостинно пригощала їх їжею.

Згідно з інформацією Ізюмської окружної прокуратури Харківської області, 62-річній жінці відправлено повідомлення про підозру за статтею 436-2 частина 1 Кримінального кодексу України, що стосується виправдання та схвалення збройної агресії російської федерації проти України.

В даний час підозрювана переховується від українських правоохоронних органів у Європі, і є питання щодо її розшуку.

У відповідності до вимог Кримінального процесуального кодексу України, текст підозри було передано чоловіку підозрюваної.

Попереднє розслідування здійснюється Слідчим відділом Ізюмського районного управління поліції Головного управління на Харківській області.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що на Харківщині викрито колаборантку, яка була «економістом у відділі освіти» під час окупації Балаклії.