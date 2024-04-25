25.04.2024 13:25 Віталій Хінєвіч

Комунальники закінчили роботи з перекладання частини водоводу у Київському районі

Бригади служби зовнішніх водопровідних мереж Київського району комплексу «Харківводопостачання» закінчили комплексні роботи з перекладання 160 метрів технічно зношеної ділянки водоводу на Площі Конституції, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив начальник районної служби Віталій Чупандін, оновлювали водовід у жвавій центральній частині міста і щоб не створювати проблем харків'янам, а особливо водіям, попередньо розпланували всі етапи виробництва, адже роботи із заміни трубопроводів завжди комплексні, у кілька етапів та включають підготовчі операції, застосування спецтехніки та обладнання.

«Безпосередньо заміну трубопроводу провели оперативно, за чотири дні, сучасними та якісними матеріалами. На даний момент упорядковуємо місце робіт. Розробляємо територію відповідно до всіх технологічних параметрів – упорядковуємо та відновлюємо плитковий настил пішохідних доріжок, а також проводимо зворотне засипання та готуємо ділянки для передачі фахівцям дорожніх служб для подальшої роботи», - зазначив Віталій Чупандін.

За його словами, відновлення ділянки трубопроводу включає монтаж оглядових колодязів, заміну перекриттів та інших основних комплектуючих водопровідної мережі. Після виконання робіт були проведені гідравлічні випробування, промивання та санітарна обробка водоводу. Надалі – покращиться якість води, що подається до будинків харків'ян.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що під час воєнної агресії в боку рф комунальне підприємство "Харківводоканал" отримало значну підтримку від французької міжнародної організації Action Against Hunger (ACF).