    
Главная Новини Харкова Армія Прикордонники показали, як ліквідовують окупантів на Куп'янському напрямку
27.04.2024  19:02   Рита Парфенова

Прикордонники показали, як ліквідовують окупантів на Куп'янському напрямку

Двоє ліквідованих окупантів, один поранений – вогневе ураження по переміщенню піхоти противника на Куп’янському напрямку.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Східне регіональне управління Держприкордонслужби України, завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників бригади «Помста» вдалося виявити ворожі укриття та переміщення піхоти противника.

Кількома влучними пострілами зі 120-мм міномета 2 окупантів ліквідували ще один отримав поранення.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ показав відео, як ще один комплекс дального візуального спостереження «Муром-П» на Харківському напрямку перетворили на металобрухт прикордонники бригади Гвардії наступу «Сталевий Кордон».

 

Тэги:  сталевий кордон, прикордонники, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.04 Армія Харківські прикордонники приземлили ворожі дрони 24.04 Армія Прикордонники Харківщини збили ворожі дрони 22.04 Армія Харківські прикордонники приземлили ворожі розвідувальні дрони
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 