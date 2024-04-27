У лікарні Харкова помер поліцейський, поранений під час повторної атаки «шахедів»

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, трагічний випадок стався 4 квітня, коли Харків атакували шість БПЛА "Shahed". Олександр з колегами оперативно виїхали документувати наслідки влучання. Проте через 40 хвилин російські військові знову вдарили по житловим будинкам, в результаті чого загинули троє рятувальників, а полковник поліції отримав тяжкі поранення.

Весь цей час поліцейський перебував на лікарняному ліжку і переніс декілька операцій. Сьогодні, 26 квітня, його серце перестало битися. Завтра йому мало виповнитися 45 років.

Керівництво та особовий склад поліції Харківщини висловлюють щирі співчуття родині та близьким загиблого Олександра Іванова.

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