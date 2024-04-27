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27.04.2024  14:20   Рита Парфенова

У лікарні Харкова помер поліцейський, поранений під час повторної атаки «шахедів»

Полковник поліції Олександр Іванов отримав поранення під час документування ворожого обстрілу на території Новобаварського району. Після кількох операцій його стан погіршився, і поліцейський помер.

Полковник поліції Олександр Іванов

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Поліцію Харківської області, трагічний випадок стався 4 квітня, коли Харків атакували шість БПЛА "Shahed". Олександр з колегами оперативно виїхали документувати наслідки влучання. Проте через 40 хвилин російські військові знову вдарили по житловим будинкам, в результаті чого загинули троє рятувальників, а полковник поліції отримав тяжкі поранення.

Весь цей час поліцейський перебував на лікарняному ліжку і переніс декілька операцій. Сьогодні, 26 квітня, його серце перестало битися. Завтра йому мало виповнитися 45 років.

Керівництво та особовий склад поліції Харківщини висловлюють щирі співчуття родині та близьким загиблого Олександра Іванова.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 4 квітня Харків атакували щонайменше шість БПЛА «Shahed». Перший обстріл стався близько першох години ночі. Під час рятувальних робіт близько 1:55 ворог повторно атакував місце події. Внаслідок ворожої атаки загинули три працівники ДСНС, один рятувальник з пораненнями доставлений до медичного закладу. Також отримали поранення поліцейський, медична сестра і цивільний чоловік. Ще одного цивільного рятувальники деблокували і передали співробітникам швидкої допомоги. Ще один чоловік звернувся до лікарні з порізами. Ще троє цивільних отримали гостру реакцію на стрес.
Тэги:  смерть, харків
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