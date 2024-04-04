04.04.2024 08:25

Кадри порятунку людини з-під завалів та наслідки атаки БпЛА на Харків показали у поліції (фото, відео)

Харків атакували щонайменше шість БПЛА «Shahed», в двох районах області зафіксовано влучання семи російських безпілотників.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

4 квітня близько 1:00 військові рф здійснили масований обстріл Харкова БПЛА «Shahed». На місця подій оперативно прибули всі профільні служби.

Внаслідок влучання одного ворожого безпілотника в багатоповерхівку загинула 68-річна жінка. Отримали вибухові травми та осколкові поранення 33-річний чоловік та 71-річна жінка. Їх доставили в лікарню.

Внаслідок влучання ще двох російських безпілотники загорілися житлові будинки. На місце події прибули рятувальники та медики.

Під час рятувальних робіт близько 1:55 ворог повторно атакував місце події. Внаслідок ворожої атаки загинули три працівники ДСНС, один рятувальник з пораненнями доставлений до медичного закладу.

Також отримали поранення поліцейський, медична сестра і цивільний чоловік. Ще одного цивільного рятувальники деблокували і передали співробітникам швидкої допомоги. Ще один чоловік звернувся до лікарні з порізами. Ще троє цивільних отримали гостру реакцію на стрес.

Пошкоджено три багатоповерхівки, три одиниці пожежно-рятувальної техніки, два автомобіля швидкої допомоги, будівля лікарні.

Також сьогодні близько 02:00 російські безпілотники вдарили по містам Лозова та Зміїв. Без постраждалих.

На місцях подій працювали усі профільні служби. Слідчі, криміналісти, вибухотехніки зафіксували наслідки обстрілів, зібрали речові докази. Слідчі відкрили кримінальні провадження за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що під час обстрілу Харківщини постраждала літня людина.