04.04.2024 08:50 Віталій Хінєвіч

Харківщина на ранок 4 квітня. Оперативна обстановка від ХОВА

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 20 населених пунктів Харківської області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Зокрема, під ворожим вогнем знаходилося: Ветеринарне, Стрілеча, Красне та ін. Авіаударів зазнали н.п. Слобожанське, Вовчанськ, Голубівка, Куп’янськ, Синьківка, Петропавлівка, Піщане, Калинове, Борова.

4 квітня починаючи з 01:16 по м. Харкову загалом було випущено щонайменше 15 ворожих безпілотників, частину із них збили сили ППО.

Влучання зафіксовані в Новобаварському районі, Слобідському, Салтівському районах міста. Загинули 4 людини. 12 зазнали травм різного ступеня: 3 у важкому стані, 5 середніх, інші легкі.

Також 4 квітня 05:29 у м. Лозова влучання БПЛА в будівлю підприємства. Постраждалих немає.

О 3:05 Балаклійське шосе, Чугуївський район, Зміївська ТЕС. Триває ліквідація наслідків влучання. Постраждалих немає. О 02:08 у м. Лозова зафіксовано влучання в підприємство. Горіло 5 автівок. Постраждалих немає.

Крім цього 19:00 внаслідок артобстрілу с. Івашки Богодухівського району пошкоджені два приватні будинки. Без постраждалих.

О 18:27 ворог обстріляв ракетою Х-59МК-1 м. Мерефа Харківського району. Влучання в виробничу будівлю підприємства. Пошкоджено 12 будинків. Постраждала 65-річна цивільна жінка, у неї гостра реакція на стрес, без госпіталізації. Травмований 55-річний цивільний чоловік: вибухова травма. О 11:00 в результаті обстрілу м. Куп’янськ-Вузловий пошкоджено приватний будинок та автомобіль. Травмований 69-річний чоловік.

О 10:50 с. Борова Ізюмського району. Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено будівлю банківської установи. Без постраждалих.

Також о 09:10 с. Синельникове Чугуївського району влучання КАБом по території. Без постраждалих. О 09:05 м. Вовчанськ під ворожим обстрілом КАБ. Пошкоджено житловий будинок. Без постраждалих.

3 квітня 09:00 смт Липці Харківського району під обстрілом КАБ. Влучання по території. Без постраждалих.

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