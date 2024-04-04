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04.04.2024  08:05   Віталій Хінєвіч

Окупанти атакували Харківську область щонайменше 15 безпілотниками

Ворог багаторазово наносив удари «шахедами» по території області.


Фото надали у ХОВА
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
У м. Харків під прицілом був Новобаварський район, пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Окупанти завдали повторного удару, внаслідок якого загинули 3 працівника ДСНС, які прибули на виклик. Постраждали ще 6 цивільних.
 
Внаслідок потрапляння ворожого дрона у інший 14-поверховий будинок частково зруйновано балкони верхніх поверхів, пошкоджено скління та конструктивні елементи. Загинула 69-річна жінка. 
 
О 02:49 окупанти завдали ударів  по Салтівському району. Без постраждалих.
 
Загинули 4 людини. Загалом медичну допомогу надали 12-ом постраждалим. 
 
Крім того близько 02:08 окупанти завдали ударів по м. Лозова, пошкоджена цивільна інфраструктура, горіли 5 автівок. Постраждалих немає. Після 05 години вдарили повторно. На щастя, також без постраждалих. 
   
О 03:05 окупанти вдарили по Чугуївському району. Також без постраждалих.
 
На місцях працюють правоохоронці та фіксують всі злочини терористів.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що про ворожий удар по Боровій повідомили у прокуратурі.
 
Тэги:  харків, події
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