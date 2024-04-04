04.04.2024 08:05 Віталій Хінєвіч
Окупанти атакували Харківську область щонайменше 15 безпілотниками
Ворог багаторазово наносив удари «шахедами» по території області.
Фото надали у ХОВА
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на ХОВА.
У м. Харків під прицілом
був Новобаварський район, пошкоджений багатоквартирний житловий будинок. Окупанти завдали повторного удару, внаслідок якого загинули 3 працівника ДСНС, які прибули на виклик. Постраждали ще 6 цивільних.
Внаслідок потрапляння ворожого дрона у інший 14-поверховий будинок частково зруйновано балкони верхніх поверхів, пошкоджено скління та конструктивні елементи. Загинула 69-річна жінка.
О 02:49 окупанти завдали ударів по Салтівському району. Без постраждалих.
Загинули 4 людини. Загалом медичну допомогу надали 12-ом постраждалим.
Крім того близько 02:08 окупанти завдали ударів по м. Лозова, пошкоджена цивільна інфраструктура, горіли 5 автівок. Постраждалих немає. Після 05 години вдарили повторно. На щастя, також без постраждалих.
О 03:05 окупанти вдарили по Чугуївському району. Також без постраждалих.
На місцях працюють правоохоронці та фіксують всі злочини терористів.
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