04.04.2024 07:55 Віталій Хінєвіч

Харків атакували «шахеди»: є загиблі та руйнування

Місто було атаковане БпЛА,які вразили житлові будинки.

Фото надав Ігор Терехов

Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.

Один «шахед» потрапив в 14-поверхову багатоповерхівку, що призвело до руйнувань квартир на декількох поверхах, а також до пошкодження зовнішньої стіни. Внаслідок ударів є поранені та загиблі.

Фото надав Ігор Терехов

«Під час повторної атаки на житловий будинок в іншому місці загинуло троє рятувальників. Всього ж маємо чотирьох загиблих. Також серед постраждалих виявилася медсестра екстреної медичної допомоги, яка разом з бригадою прибула на місце подій для надання допомоги»,- повідомив Ігор Терехов.

Фото надав Ігор Терехов

Загальна ж кількість поранених різної ступені важкості дванадцять.

Фото надав Ігор Терехов