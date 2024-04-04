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04.04.2024  07:55   Віталій Хінєвіч

Харків атакували «шахеди»: є загиблі та руйнування

Місто було атаковане БпЛА,які вразили житлові будинки.

Фото надав Ігор Терехов
 
Про це повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов, передає РЕДПОСТ.
 
Один «шахед» потрапив в 14-поверхову багатоповерхівку, що призвело до руйнувань квартир на декількох поверхах, а також до пошкодження зовнішньої стіни. Внаслідок ударів є поранені та загиблі. 
 
Фото надав Ігор Терехов
 
«Під час повторної атаки на житловий будинок в іншому місці загинуло троє рятувальників. Всього ж маємо чотирьох загиблих. Також серед постраждалих виявилася медсестра екстреної медичної допомоги, яка разом з бригадою прибула на місце подій для надання допомоги»,- повідомив Ігор Терехов.
 
Фото надав Ігор Терехов
 
Загальна ж кількість поранених різної ступені важкості дванадцять.
 
Фото надав Ігор Терехов
Тэги:  харків, агрессия россии
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