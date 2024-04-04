04.04.2024 07:55 Віталій Хінєвіч
Харків атакували «шахеди»: є загиблі та руйнування
Місто було атаковане БпЛА,які вразили житлові будинки.
Фото надав Ігор Терехов
Один «шахед» потрапив в 14-поверхову багатоповерхівку, що призвело до руйнувань квартир на декількох поверхах, а також до пошкодження зовнішньої стіни. Внаслідок ударів є поранені та загиблі.
Фото надав Ігор Терехов
«Під час повторної атаки на житловий будинок в іншому місці загинуло троє рятувальників. Всього ж маємо чотирьох загиблих. Також серед постраждалих виявилася медсестра екстреної медичної допомоги, яка разом з бригадою прибула на місце подій для надання допомоги»,- повідомив Ігор Терехов.
Фото надав Ігор Терехов
Загальна ж кількість поранених різної ступені важкості дванадцять.
Фото надав Ігор Терехов
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