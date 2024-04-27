На Харківщині рятувальники вилучили з-під завалів тіло загиблого цивільного (фото)

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, вранці 27 квітня , під час продовжуваного обстрілу ворожими силами міста Вовчанськ на Харківщині, рятувальники витягли з-під уламків одного зі зруйнованих приватних житлових будинків тіло чоловіка, який народився у 1956 році.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 26 по 27 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів.