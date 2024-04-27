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27.04.2024  13:51   Рита Парфенова

На Харківщині рятувальники вилучили з-під завалів тіло загиблого цивільного (фото)

Рятувальники витягли тіло загиблого чоловіка з-під завалів, спричинених ворожими обстрілами.

Новини Харкова: рятувальники витягли тіло загиблого чоловіка

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, вранці 27 квітня , під час продовжуваного обстрілу ворожими силами міста Вовчанськ на Харківщині, рятувальники витягли з-під уламків одного зі зруйнованих приватних житлових будинків тіло чоловіка, який народився у 1956 році.

Новини Харкова: рятувальники витягли тіло загиблого чоловіка

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 26 по 27 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів.

Новини Харкова: рятувальники витягли тіло загиблого чоловіка

 

Тэги:  дснс, харків, агрессия россии
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