Поліцейські на Харківщині виявили правопорушників

Особовим складом ГУНП в Харківській області було доставлено для перевірки 100 громадян, які підозрюються у причетності до диверсійно-розвідувальних груп або проведенні пропагандистської діяльності.

На блокпостах Харківської області поліція спільно з військовослужбовцями перевіряє транспортні засоби, щоб уникнути потрапляння нелегальної зброї та наркотиків до населених пунктів.

Під час відпрацювання території поліцейські виявили 4 громадян у незаконному обігу наркотичних речовин і вилучили заборонені речовини у порушників.

Протягом доби правоохоронці затримали двох розшукуваних осіб. Один з них був безвісти зниклим, а інший розшукувався за скоєння шахрайства в Луганській області.

Також за останню добу на території Харківщини сталося 18 дорожньо-транспортних пригод, в яких 16 громадян отримали травми.

Правоохоронці склали 7 адміністративних протоколів за порушення правил дорожнього руху, включаючи керування автомобілем у стані сп’яніння, керування без відповідних документів і перевищення швидкості.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 26 по 27 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів.