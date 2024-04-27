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27.04.2024  12:42   Рита Парфенова

На Харківщині викрито колаборантку, яка була «головбухом» при окупантах

На Ізюмщині виявили ще одну колаборантку, яка працювала як "головбух" у відділі освіти під час окупації.

На Ізюмщині викрито чергову колаборантку, яка працювала «головбухом відділу освіти» при окупантах

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Під час захоплення російськими військовими м. Балаклія місцева мешканка вирішила працевлаштуватись у окупаційній адміністрації. У травні 2022 року вона стала «головним бухгалтером відділу освіти», подавши необхідні документи.

У своїй посаді колаборантка складала табелі робочого часу працівників окупаційного відділу та готувала відомості про нарахування заробітної плати. Підготовлені документи з її підписом передавалися безпосередньому керівнику окупаційної адміністрації Балаклії.

Правоохоронці викрили жінку, і за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області їй повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

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Раніше РЕДПОСТ писав, що під час окупації Харківщини маникюрниця пішла працювати в поліцію.

 

 

 

Тэги:  колаборант, харків
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