27.04.2024 12:42 Рита Парфенова

На Харківщині викрито колаборантку, яка була «головбухом» при окупантах

На Ізюмщині виявили ще одну колаборантку, яка працювала як "головбух" у відділі освіти під час окупації.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

Під час захоплення російськими військовими м. Балаклія місцева мешканка вирішила працевлаштуватись у окупаційній адміністрації. У травні 2022 року вона стала «головним бухгалтером відділу освіти», подавши необхідні документи. У своїй посаді колаборантка складала табелі робочого часу працівників окупаційного відділу та готувала відомості про нарахування заробітної плати. Підготовлені документи з її підписом передавалися безпосередньому керівнику окупаційної адміністрації Балаклії. Правоохоронці викрили жінку, і за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області їй повідомлено про підозру у колабораційній діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України). Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram Раніше РЕДПОСТ писав, що під час окупації Харківщини маникюрниця пішла працювати в поліцію