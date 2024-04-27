На побутовій пожежі у Харкові загинув чоловік, жінку врятовано

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, вранці 27 квітня сталася побутова пожежа на вулиці Третя, 26 в Новобаварському районі міста Харкова.

До місця події виїхали 2 відділення Державної служби з надзвичайних ситуацій на автоцистернах. У приватному будинку в одній з кімнат загорілися домашні речі, площа пожежі становила 40 квадратних метрів.

Рятувальники під час розвідки врятували 80-річну жінку, яку госпіталізували до лікарні. Також на місці пожежі було виявлено тіло чоловіка. Пожежу локалізували о 04:25 і ліквідували о 06:00.

Причиною загоряння стало необережне поводження під час куріння.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 26 по 27 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів.