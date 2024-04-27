    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події На побутовій пожежі у Харкові загинув чоловік, жінку врятовано
27.04.2024  12:18   Рита Парфенова

На побутовій пожежі у Харкові загинув чоловік, жінку врятовано

За попередніми даними, причиною пожежі стало необережне поводження під час паління.

вогонь

Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області, вранці 27 квітня сталася побутова пожежа на вулиці Третя, 26 в Новобаварському районі міста Харкова.

До місця події виїхали 2 відділення Державної служби з надзвичайних ситуацій на автоцистернах. У приватному будинку в одній з кімнат загорілися домашні речі, площа пожежі становила 40 квадратних метрів.

Рятувальники під час розвідки врятували 80-річну жінку, яку госпіталізували до лікарні. Також на місці пожежі було виявлено тіло чоловіка. Пожежу локалізували о 04:25 і ліквідували о 06:00.

Причиною загоряння стало необережне поводження під час куріння.

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ писав, що протягом доби з 26 по 27 квітня 2024 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 30 оперативних виїздів.

Тэги:  дснс, пожежа, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
27.04 Надзвичайні події На Харківщині рятувальники вилучили з-під завалів тіло загиблого цивільного (фото) 27.04 Надзвичайні події Харківщина на ранок 27 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС 26.04 Надзвичайні події Харківщина на ранок 26 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 