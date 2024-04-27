27.04.2024 11:48 Рита Парфенова

Коли відновлять комунальні послуги після ракетного удару по психлікарні Харкова, розповів Ігор Терехов

Російський агресор у ніч на 27 квітня завдав ракетного удару по території Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні №3.



Фото: Прокуратура Харківської області

Як розповів журналістам міський голова Ігор Терехов, ворожі ракети влучили в землю на території лікарнів, передає РЕДПОСТ. На момент обстрілу в корпусах медзакладу знаходилося 900 пацієнтів та близько 250 працівників.

«Якби ці ракети влучили в корпуси, було б багато жертв», - зазначив міський голова.



За його словами, внаслідок обстрілу в кількох будівлях були вибиті шибки, пошкоджені дахи, водогін, каналізаційний колектор та лінії електропередач. На місці події працюють фахівці комунальних підприємств та АТ «Харківобленерго».



«Водопостачання відновимо за кілька годин. Що стосується каналізації, то там більш серйозні руйнації, але вважаємо, що за добу все зробимо», - повідомив мер.

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