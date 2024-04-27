Коли відновлять комунальні послуги після ракетного удару по психлікарні Харкова, розповів Ігор Терехов

Російський агресор у ніч на 27 квітня завдав ракетного удару по території Харківської обласної клінічної психіатричної лікарні №3.
Як розповів журналістам міський голова Ігор Терехов, ворожі ракети влучили в землю на території лікарнів, передає РЕДПОСТ. На момент обстрілу в корпусах медзакладу знаходилося 900 пацієнтів та близько 250 працівників.
«Якби ці ракети влучили в корпуси, було б багато жертв», - зазначив міський голова.
За його словами, внаслідок обстрілу в кількох будівлях були вибиті шибки, пошкоджені дахи, водогін, каналізаційний колектор та лінії електропередач. На місці події працюють фахівці комунальних підприємств та АТ «Харківобленерго».
«Водопостачання відновимо за кілька годин. Що стосується каналізації, то там більш серйозні руйнації, але вважаємо, що за добу все зробимо», - повідомив мер.
Комментариев: 0
Сьогодні в гороскопі - максималізм у коханні, роботі, почуттях і навіть у лінощі. Також очікується непередбачуваність та спонтанність. Ваші почуття можуть раптово і сильно зрости, що може вплинути на різні аспекти вашого життя – від нових ділових інтересів до закоханості з першого погляду.
Вдень і ввечері небо у Харкові буде безхмарним, і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Нічний дощ ще до ранку закінчиться. Більше опадів не передбачається.
Україні професійне свято відзначають 27 квітня співробітники державного казначейства.
влажность:
давление:
ветер: