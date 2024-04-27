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27.04.2024  11:26   Рита Парфенова

У Харкові п'яний водій врізався у стовп

Водія, який скоїв ДТП у стані сп'яніння, було притягнуто до відповідальності.

дтп
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Патрульну поліцію Харківської області.
 
Під час патрулювання на вулиці Барикадній правоохоронці виявили пошкоджене авто Chevrolet та підозрілого водія. Чоловік не впорався з керуванням і скоїв наїзд на стовп.
 
Його затримали, інспектори виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Водій відмовився пройти огляд на стан сп'яніння. Також патрульні встановили, що водій судом був позбавлений права керування.
 
Патрульні склали на нього адміністративні протоколи за порушення ПДР, відмову від огляду на стан сп'яніння та керування транспортним засобом особою, яка не має права керування. Матеріали передадуть до суду.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що водія у наркотичному сп'янінні притягнули до відповідальності у Харкові.
Тэги:  дтп, харків
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