М'ясокомбінат з Харкова зазнав успіху на європейській виставці делікатесів

Харківський міський голова Ігор Терехов, КУ «Харківська інвестиційна агенція» та Посольство України в Іспанії організували участь Салтівського м'ясокомбінату у європейській виставці делікатесів та напоїв «Salón de Gourmets».
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, захід днями пройшов у Мадриді (Іспанія). В ньому взяли участь виробники з понад 50 країн.
Директор КУ «Харківська інвестиційна агенція» Тетяна Столяренко зазначила, що стенд Салтівського м’ясокомбінату був одним із найкращих і найзатребуваніших на заході.
«Ми плануємо й надалі допомагати харківському бізнесу, розробляти та втілювати нові проєкти, спрямовані на підтримку та розвиток вітчизняного виробника», - підкреслила Тетяна Столяренко.
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