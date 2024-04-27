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27.04.2024  21:25   Рита Парфенова

М'ясокомбінат з Харкова зазнав успіху на європейській виставці делікатесів

Харківський міський голова Ігор Терехов, КУ «Харківська інвестиційна агенція» та Посольство України в Іспанії організували участь Салтівського м'ясокомбінату у європейській виставці делікатесів та напоїв «Salón de Gourmets».

м'ясокомбінат салтівський

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на міськраду, захід днями пройшов у Мадриді (Іспанія). В ньому взяли участь виробники з понад 50 країн.

Директор КУ «Харківська інвестиційна агенція» Тетяна Столяренко зазначила, що стенд Салтівського м’ясокомбінату був одним із найкращих і найзатребуваніших на заході.

«Ми плануємо й надалі допомагати харківському бізнесу, розробляти та втілювати нові проєкти, спрямовані на підтримку та розвиток вітчизняного виробника», - підкреслила Тетяна Столяренко.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові провели аналіз цін на м’ясо, ковбасу та молочні продукти.
Тэги:  виставка, харків
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