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28.04.2024  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 28 квітня

День буде хмарним - з самого ранку у Харкові небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Без опадів.

погода

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

28 квітня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 8–10° тепла, вдень 19–21°.

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Народні прикмети

  • Бджоли літають біля дерев – до хорошої погоди, а якщо ховаються у вулик – варто чекати на негоду.
  • Якщо вишня до цього дня вже відцвіла, то заморозків не буде.
  • Червоний та вітряний світанок обіцяє часті грози у травні.
  • Вважалось, що бджолиний рій, який залетів на чужий двір, обіцяв господарю дому щастя.
Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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