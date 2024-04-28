28.04.2024 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 28 квітня

День буде хмарним - з самого ранку у Харкові небо вкриється хмарами, які протримаються до самого вечора. Без опадів.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

28 квітня очікується мінлива хмарність. Без опадів.

Вітер північний, 5–10 м/с.

Температура повітря: вночі 8–10° тепла, вдень 19–21°.

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Народні прикмети

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Якщо вишня до цього дня вже відцвіла, то заморозків не буде.

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Вважалось, що бджолиний рій, який залетів на чужий двір, обіцяв господарю дому щастя.