    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Ворог обстріляв Харківську область: є постраждалі
28.04.2024  11:45   Віталій Хінєвіч

Ворог обстріляв Харківську область: є постраждалі

З-під завалів було деблоковано жінку, також травми внаслідок обстрілу отримав чоловік.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.
 
28 квітня про 09:50 окупанти обстріляли місто Вовчанськ Чугуївського району. Пошкоджено 2 приватні будинки. Без постраждалих. 
 
Також о 10:50 ворог завдав удару по місту Куп'янськ. Боєприпас влучив у приватний будинок. До прибуття підрозділу ДСНС з-під завалу деблокували 36-річну жінку, допомогу надали на місці. 
 
Внаслідок обстрілу травм зазнав 52-річний чоловік. З пораненням живота потерпілого госпіталізували.
 
Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram
 
Раніше РЕДПОСТ писав, що про ліквідацію наслідків обстрілів Харківської області розповіли рятувальники.
 
 
Тэги:  агрессия россии, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
28.04 Надзвичайні події Про ліквідацію наслідків обстрілів Харківської області розповіли рятувальники 28.04 Надзвичайні події Харківщина на ранок 28 квітня. Оперативна обстановка від ХОВА 28.04 Армія На Куп’янському напрямку відбито 13 атак ворога
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2024 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 