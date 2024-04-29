29 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Щороку 29 квітня у світі відзначають День танцю.
Міжнародний день танцю відзначається з 1982 року за рішенням ЮНЕСКО, а дата 29 квітня була запропонована на згадку про французького балетмейстера, теоретику і реформатора хореографічного мистецтва Жана-Жорже Новера, який народився цього дня. Він увійшов в історію як «батько сучасного балету».
Жан-Жорж Новерр (1727-1810) виступав як танцівник і очолював балетну трупу у театрі «Друрі-Лейн» у Лондоні. Він першим почав ставити цілісні танцювальні спектаклі, засновані на серйозній тематиці, що мають закінчений сюжет і розігруються персонажами, наділеними характерами.
Новерр розробив принципи героїчного балету та балету-трагедії. У 1759 році вийшла його знаменита праця «Листи про танці та балети», де Новерр обґрунтував принципи балету-п'єси, що втілюється засобами пантоміми та танцю у співдружності композитора, хореографа та художника.
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29 квітня в Україні відзначають День футболу. Саме цього дня 1992 року національна збірна зіграла свій перший матч.
Дебютна зустріч в Ужгороді із збірною Угорщини закінчилася поразкою наших гравців. Проте, саме цей день вважається днем народження сучасного українського футболу.
За Новоюліанським календарем, сьогодні українські віряни вшановують пам’ять святих дев’ятьох мучеників у Кизиці; преподобного Мемнона.
За Юліанським календарем, 29 квітня православна церква вшановує пам’ять мучениць Агапії, Ірини та Хіонії.
Цього дня можна висаджувати насіння огірків та капусти на розсаду.
1875 – народився Рафаель Сабатіні, англійський письменник, автор пригодницьких романів («Одіссея капітана Блада»).
1897 – англійський фізик Джозеф Томсон повідомив про відкриття електрона.
1899 – народився Дюк Еллінгтон, американський джазовий піаніст, аранжувальник, композитор та диригент. Був творцем самого незвичайного та великого джазового оркестру в Америці.
1919 – народився Жерар Урі, французький режисер-комедіограф («Разиня», «Велика прогулянка», «Укол парасолькою»).
1930 – народився Жан Рошфор, французький актор («Анжеліка, маркіза ангелів», «Високий блондин у чорному черевику»).
1933 – черговий фінал Кубка Англії з футболу. «Евертон» виграв у «Манчестер Сіті» з рахунком 3:0. Футболісти вперше вийшли на поле з номерами на футболках, причому у гравців «Евертона» номери з 1-го по 11-й, а у манкуніанців з 22-го (у воротаря) по 12-й.
1957 – народився Деніел Дей-Льюїс, ірландський кіноактор. У 1990 удостоєний премії «Оскар» за найкращу чоловічу роль у фільмі «Моя ліва нога», 2008-го за фільм «Нафта» та 2013 року за фільм «Літнкольн».
1958 – народилася Мішель Пфайфер, американська актриса («Небезпечні зв'язки», «Вовк», «Одружена з мафією», «Бетмен повертається»).
1970 – народилася Ума Каруна Турман, американська кіноактриса («Генрі та Джун», «Кримінальне чтиво», «Бетмен і Робін», «Вбити Білла»). Її батько – професор Колумбійського університету, який вивчає буддистську релігію. Першим із представників Заходу його прийняли в свої лави ченці Тибету. Навіть свою дочку він назвав на честь дружини Всевишнього бога Шиви – богині Уми Парваті
1970 – народився Андре Агассі, американський тенісист, олімпійський чемпіон.
1992 – національна збірна України з футболу провела свій перший матч. В Ужгороді вона зустрілася із збірною Угорщини. У своєму дебютному матчі українці програли угорцям із рахунком 1:3, забивши єдиний гол лише на 90-й хвилині.
за Новоюліанським календарем: Арсеній, Артем, Богдан, Василь.
за Юліанським календарем: Василина, Галина, Ірина, Леонід, Михайло, Ніка, Павло.
День вдалий для фінансових справ та придбань, особливо під час використання інтуїції. Час діяти та озвучувати свої плани.
Похмура погода буде триматися у Харкові не весь день - ввечері небо стане чистим та ясним. Без опадів.
Щороку 29 квітня у світі відзначають День танцю.
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