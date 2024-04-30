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30.04.2024  09:26   Рита Парфенова

Руйнації, пожежі та поранення цивільних внаслідок ворожих обстрілів: ситуація на Харківщині на ранок 30 квітня

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 18 населених пунктів Харківщини


Фото: Поліція Харківської області

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на ХОВА, окупанти  гатили по населеним пунктам Синьківка, Петропавлівка, Степова Новоселівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали Липці, Веселе, Нескучне, Мала Вовча, Борова.

Зафіксовані руйнування:

  • місто Харків. 29 квітня о 18:20 окупанти вдарили двома КАБами по середмістю в Київському районі. Авіабоби вдарили у землю поблизу житлового комплексу. У одному з ЖК пошкоджено фасад та скління вікон будинку. Постраждав 42-річний чоловік, госпіталізований до медустанови, перебуває у важкому стані;
  • місто Вовчанськ. 29 квітня о 16:40 окупанти скинули боєприпас з дрону на дах приватного будинку, внаслідок чого пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає;
  • село Липці. 29 квітня о 18:20 внаслідок обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків, гараж та літня кухня. О 19:46 внаслідок обстрілу пошкоджено 3 будинки, покрівля, вікна, паркани;
  • село Слобожанське Липецької ТГ. 29 квітня о 18:20 внаслідок обстрілу було пошкоджено 6 приватних будинків. Інформація щодо потерпілих не надходила;
  • селище Куп’янськ-Вузловий. 29 квітня о О 23:30 внаслідок ворожого авіаційного обстрілу КАБ пошкоджено будинок, поранений 67-річний чоловік, пошкоджено приватний будинок;
  • с. Загризове Борівської громади. 30 квітня 02:00 окупанти вдарили керованим боєприпасом. Пошкоджено фасади та вікна 7 приватних будинків та 2 господарчі споруди. Постраждалих немає.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що увечері 29 квітня військові росії нанесли удари авіабомбами по центру Харкова.

 

Тэги:  обстріл, харків, агрессия россии
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