29.04.2024 18:14 Дмитро Колонєй

По місту бʼють КАБами - Ігор Терехов

Мер Харкова повідомив про обстріл міста.



По місту бʼють КАБами - Ігор Терехов



Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкову Ігор Терехов інформує про удари по місту.

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"У Харкові серія вибухів. По місту бʼють КАБами. Будьте обережні." - пише Харківський міський голова.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові проводили в останню путь поліцейського, який отримав смертельні поранення під час ворожого обстрілу.