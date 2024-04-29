По місту бʼють КАБами - Ігор Терехов

Мер Харкова повідомив про обстріл міста.
Як повідомляє РЕДПОСТ, мер Харкову Ігор Терехов інформує про удари по місту.
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"У Харкові серія вибухів. По місту бʼють КАБами. Будьте обережні." - пише Харківський міський голова.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові проводили в останню путь поліцейського, який отримав смертельні поранення під час ворожого обстрілу.
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