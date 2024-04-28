28.04.2024 17:20

У Харкові проводили в останню путь поліцейського, який отримав смертельні поранення під час ворожого обстрілу

Полковник поліції Олександр Іванов присвятив понад 20 років свого життя служінню українському народові та до останнього подиху залишався вірним Присязі.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Вночі 4 квітня Харків атакували шість БПЛА «Shahed». Заступник начальника відділу поліції № 1 з превентивної діяльності Харківського РУП № 3 ГУНП в Харківській області Олександр Іванов разом з колегами оперативно прибули на місце влучання у Новобаварському районі. Правоохоронці надавали допомогу постраждалим, шукали уламки, документували наслідки злочину.

Проте через 40 хвилин російські військові знову зухвало вдарили по житловим будинкам. Тоді загинули троє рятувальників, полковник поліції отримав тяжкі поранення.

Він переніс декілька операцій. 26 квітня о 18:47 земне життя Олександра Іванова обірвалося. До свого 45-річчя він не дожив один день…

Капітан поліції Вікторія Міхєєва з болем загадує ті страшні події.

«Буквально за 3-4 секунди до вибуху ми почули звуки шахедів, почали тікати. Через дорогу стояла карета швидкої допомоги. Олександр Олександрович штовхнув мене в цю машину, я впала в неї, а він побіг далі, - розказує Вікторія. – Після цього вибуху я його вже не бачила. Я вважаю його своїм янголом-охоронцем, і дуже вдячна йому за те, що він був в той час поряд».

Особовий склад на чолі з керівником поліції Харківщини Володимиром Тимошком, представники місцевої влади, друзі, близькі, харків’яни простилися з поліцейським та проводили його в останню путь.

«Сьогодні ми прощаємося з сином, батьком, поліцейським, офіцером. Офіцером з великої букви. З офіцером, який не сидів між двох стін, а коли прилетіло по житловому будинку вийшов допомагати людям, які тоді були під завалами, - зазначив Володимир Тимошко. – Я прошу пробачення у батьків, дружини, дітей за те, що він загинув. Він загинув за своє рідне місто, виконуючи обов’язок поліцейського. Честь і слава йому за це. Честь і слава вам за те, що ви виростили його такою людиною».

Полковника поліції Олександра Іванова поховали на Алеї Слави у Харкові.

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