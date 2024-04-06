06.04.2024 14:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові в останню путь провели загиблих рятувальників

6 квітня у Харкові в останню путь провели 3-х вбитих російськими терористами рятувальників 6-ї Державної пожежно-рятувальної частини 3-го Державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Харківській області, передає РЕДПОСТ .

Головні майстер-сержанти служби цивільного захисту Логінов Владислав, Байдалінов Сергій та Матюшенко Володимир загинули під час виконання службових обов’язків.

«Їх цинічно вбила росія, порушуючи усі існуючі конвенції і доктрини. Прицільним повторним ударом безпілотником-камікадзе, коли вони рятували людей. Хлопці до останнього подиху були віддані своєму покликанню і загинули як герої.

Кожен з них мав за плечима чималий бойовий досвід та користувався неабияким авторитетом у колективі. У кожного були діти, дружини, батьки.

Сьогодні останню шану загиблим героям прийшли віддати близькі, рідні, товариші, побратими... Їх поховали під прощальні звуки пожежних сирен.

Ми пам’ятатимемо загиблих колег як вірних друзів та справжніх професіоналів. Вони віддали життя заради інших. Їхній подвиг навіки залишиться в наших серцях.

Вічна пам’ять побратимам. Глибокі і щирі співчуття родинам загиблих. Герої не вмирають!»,- йдеться у повідомленні.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що 4 квітня Харків атакували щонайменше шість БПЛА «Shahed».