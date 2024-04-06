Який радіаційний фон в Харкові та області на 6 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 6 квітня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Раніше РЕДПОСТ писав, про рівень радіації у Харкові та області на 5 квітня 2024 року.
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Фінансові справи та приємні сюрпризи – головні теми дня. Остерігайтеся ризикованих рішень.
Небо у Харкові цього дня буде ясним недовго, вже вдень воно затягнеться хмарами, які протримаються до пізнього вечора. Ранок і день пройдуть без опадів. Увечері можливий дрібний дощ.
6 квітня відзначається Міжнародний день спорту на благо розвитку та миру.
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