05.04.2024 11:00 Віталій Хінєвіч

Який радіаційний фон в Харкові та області на 5 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 5 квітня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:

Харків - 11

Золочів - 11

Богодухів - 11

Коломак - 11

Великий Бурлук - 10

Печеніги -12

Слобожанське - 15

Куп’янськ -10

Красноград - 11

Лозова - 12

Ізюм - 10

Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.

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Раніше РЕДПОСТ писав, про рівень радіації у Харкові та області на 4 квітня 2024 року.