Який радіаційний фон в Харкові та області на 5 квітня

Наскільки небезпечний радіаційний фон у Харкові та області, повідомили фахівці.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології, станом на 5 квітня 2024 року радіаційний фон (мкР/год) відповідає нормативним показникам:
Усі показники у межах норми. Максимальна безпечна величина фону складає 25 мкР/год.
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Настав час розумової праці та самостійних справ. Відкладіть обговорення з оточуючими, фокусуйтеся на завданнях, де ваше керівництво необхідне.
До самого вечора у Харкові буде триматися похмура погода, лише під кінець дня небо очиститься від хмар. Без опадів.
5 квітня відзначається День супа.
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