30.04.2024 12:30 Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники усувають наслідки ворожих обстрілів

Бригади аварійно-відновлювальних робіт комунального підприємства «Харківводоканал» оперативно закінчують комплексне відновлення мереж водопостачання та водовідведення після нещодавнього ракетного обстрілу медичного комплексу у Салтівському районі, передає РЕДПОСТ .

Як повідомив заступник генерального директора з експлуатації водопровідного господарства – директор комплексу «Харківводопостачання» Владлен Волков, виконання відновлювальних робіт на місці пригоди ремонтні бригади розпочали безпосередньо після допуску і на сьогодні, 30 квітня, всі послуги з водопостачання та водовідведення відновлені в повному обсязі. Тривають заходи щодо комплексного благоустрою території.

Роботи проводились у два етапи – насамперед ремонтники оперативно усунули аварійну ситуацію на пошкодженій ділянці водоводу, а потім реконструкцію своїх об'єктів негайно розпочали бригади комплексу «Харківводовідведення». За словами начальника Салтівської районної експлуатаційної ділянки Віталія Халимона, каналізаційні системи зазнали значних руйнувань у двох місцях.

«Внаслідок обстрілу було виведено з ладу дві ділянки мереж водовідведення. Один із них приймає стоки від харчоблоку, його відновлювали насамперед. Під час відвідування об'єкту міський голова Ігор Терехов звернувся до нас із проханням максимально оперативно відновити послуги на цьому введенні, щоб своєчасно забезпечити харчуванням пацієнтів та персонал медичного центру. Незважаючи на великі обсяги усунення, спрацювали ефективно і завдання виконали того ж дня.

Ремонт складний - вибухом зашкодило не лише наші мережі, а й численні комунікації розташовані поряд. Плюс початкова значна глибина залягання трубопроводів – 4.5 метрів, а після вибухової хвилі утворився великий котлован, що спричинило додаткові земляні та підготовчі операції. Всього на двох ділянках замінили 45 метрів каналізаційних мереж і капітально збудували чотири оглядові колодязі. Наразі закінчуємо упорядковувати місця відновлювальних робіт», - зазначив Віталій Халімон.

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Раніше РЕДПОСТ писав, що Харківські комунальники у вихідні відремонтували 13 водоводів.