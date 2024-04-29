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29.04.2024  11:45   Віталій Хінєвіч

Харківські комунальники у вихідні відремонтували 13 водоводів

Минулими вихідними бригади комплексу «Харківводопостачання» усунули 13 аварій на трубопроводах і відремонтували із заміною запірної арматури 16 оглядових колодязів, передає РЕДПОСТ .

 
Зокрема, у Новобаварському районі ремонтники Андрія Полєхіна ліквідували три серйозні пошкодження на водопровідних мережах.
 
«У двох випадках, на бульварі Гончарівському та вулиці Перовської, аварійні ситуації сталися на вводах у будинки. Грамотно організували необхідний комплекс відновлювальних заходів та у встановлений термін усунули ушкодження. Також оперативно впоралися з аварією на магістралі у провулку Сількорівському», - повідомив начальник районної служби Євген Сальков.
 
Для економії часу ремонтних бригад необхідно докладніше повідомляти про виток води, вказуючи місце самої точки витоку, точну адресу, надавати номер телефону заявника для уточнення. Цю інформацію можна повідомити за телефоном: 15-33.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що комунальники закінчили роботи з перекладання частини водоводу у Київському районі.
 
Тэги:  жкг, харків
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