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29.04.2024  11:20   Віталій Хінєвіч

Викрито групу осіб на Харківщині, які займалися збутом наркотиків

Двоє мешканців міста Лозова налагодили схему збуту наркотичних засобів на території району.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
До скоєння злочинів виявилися причетними чоловіки 43 та 44 років. Змовники перебували на обліку в рамках замісної підтримувальної терапії для хворих з наркотичною залежністю в медичних закладах Харківської та Дніпропетровської областей. У медичних центрах зловмисники отримували «метадон», який розповсюджували наркозалежним мешканцям. Наркотики передавали особисто. 
 
29 квітня правоохоронці провели санкціоновані обшуки в помешканнях зловмисників. Речові докази вилучені та направлені на експертне дослідження.
 
 
Слідчі Лозівського районного відділу поліції за процесуального керівництва Лозівської окружної прокуратури повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
 
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Тэги:  події, харків
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