29.04.2024 10:50 Віталій Хінєвіч

На Харківщині 1098 громадян зателефонували упродовж доби до поліції з повідомленнями про правопорушення

Більшість звернень стосувалися фактів привласнення чужого майна, хуліганств, шахрайств, незаконного обігу наркотиків.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.

Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 5 громадян.

На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3780 транспортних засобів.

В ході відпрацювання території поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотичних речовин. У порушника вилучили заборонені речовини.

Минулої доби на території Харківщини сталося 13 дорожньо-транспортних пригод, в яких 9 громадян отримали травми.

Працівники поліції викрили 3 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп'яніння.

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