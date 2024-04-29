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29.04.2024  10:50   Віталій Хінєвіч

На Харківщині 1098 громадян зателефонували упродовж доби до поліції з повідомленнями про правопорушення

Більшість звернень стосувалися фактів привласнення чужого майна, хуліганств, шахрайств, незаконного обігу наркотиків.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію Харківської області.
 
Особовим складом ГУНП в Харківській області за підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та у проведенні пропагандистської діяльності до територіальних підрозділів доставлені для перевірки 5 громадян.
 
На блокпостах Харківської області з метою недопущення потрапляння у населені пункти нелегальної зброї та наркотичних речовин правоохоронці спільно з військовослужбовцями перевірили понад 3780 транспортних засобів.
 
В ході відпрацювання території поліцейські викрили громадянина у незаконному обігу наркотичних речовин. У порушника вилучили заборонені речовини.
 
Минулої доби на території Харківщини сталося 13 дорожньо-транспортних пригод, в яких 9 громадян отримали травми.
 
Працівники поліції викрили 3 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп'яніння.
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що в Ізюмському районі на міні підірвався чоловік.
 
Тэги:  події, харків
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